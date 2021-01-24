Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

24.01.2021 01:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 01:51
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

KAYSERİ'de Gökhan Y., tartıştığı yeğeni Ataberk T.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

KAYSERİ'de Gökhan Y., tartıştığı yeğeni Ataberk T.'yi pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ataberk T. tedaviye alınırken, Gökhan Y. ise kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokakta meydana geldi. Cezaevinden şartlı tahliye olduğu öğrenilen Gökhan Y., taksi şoförlüğü yapan yeğeni Ataberk T.'nin çalıştığı durağa geldi. Gökhan Y. ile Ataberk T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle yeğeni Ataberk T.'ye ateş açtı. Ağır yaralanan Ataberk T., çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ataberk T., hayati tehlikesi nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli Gökhan T. ise olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı
Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ali Şansalan Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter İbo Show
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 01:51:39. #1.15#
title