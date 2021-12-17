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Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı Malatya'da küfürleşme mevzusu iddiasıyla iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine 5 ayrı kurşun isabet eden şahıs yaralandı.

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

MALATYA - Malatya'da küfürleşme mevzusu iddiasıyla iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada vücudunun çeşitli yerlerine 5 ayrı kurşun isabet eden şahıs yaralandı.

Olay, 20.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küfürleşme mevzusu yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y. ile M.K. Sadakat Sokak üzerinde karşılaştı. Karşılaşma sonrası ikili arasından başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.K. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu sağ bacağına iki, sol bacak ve kollarına birer mermi isabet alan M.Y. yaralandı. Şüpheli şahıs kaçarak bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak içerisinde inceleme yapan ekipler 10'a yakın boş kovan buldu. Olaydan yaklaşık iki saat sonra şüpheli şahıs olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

Tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

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