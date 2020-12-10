Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü
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Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

10.12.2020 03:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 03:24
Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, S.D. (37), tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, S.D. (37), tartıştığı eşi Vedat D.'yi (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi Defne Sokak üzerinde meydana geldi. Bodrum'da aşçılık yapan 3 çocuk babası Vedat D. ile eşi S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.D., eşi Vedat D.'yi eline aldığı meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Vedat D., komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Vedat D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vedat D.'nin cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili S.D. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.


Tartıştığı kocasını, çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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