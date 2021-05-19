Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı
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Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı

Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da Ali K. (55), tartıştığı eşi Gafure K.'yi (51) mutfaktan aldığı satırla ağır yaraladı.

ADIYAMAN'da Ali K. (55), tartıştığı eşi Gafure K.'yi (51) mutfaktan aldığı satırla ağır yaraladı. Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, polis de kaçan Ali K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

Olay, öğle saatlerinde, Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ali K. ile 4 çocuk annesi Gafure K., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali K., mutfaktan aldığı satırla eşini göğsünden, bacağından ve kolundan yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumu kritik olan Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Evden kaçan Ali K.'nin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı. 


Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı
Tartıştığı eşini satırla ağır yaralayıp, kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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