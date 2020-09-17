87 yaşındaki koca, tartıştığı eşini öldürüp ardından intihar etti
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87 yaşındaki koca, tartıştığı eşini öldürüp ardından intihar etti

Konya'da yaşlı bir adam, tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

87 yaşındaki koca, tartıştığı eşini öldürüp ardından intihar etti
17.09.2020 18:18 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:16

Konya'da öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 87 yaşındaki Hüseyin Altuner evinin bahçesinde 66 yaşındaki karısı Fatma Altuner ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hüseyin Altuner, tabancayla eşinin başına ateş ettikten sonra kendine ateş ederek intihar etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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