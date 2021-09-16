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Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

KAYSERİ'de, Mehmet Sezer (41), tartıştığı kardeşi Coşkun Sezer tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

KAYSERİ'de, Mehmet Sezer (41), tartıştığı kardeşi Coşkun Sezer tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan Mehmet Sezer ile kardeşi Coşkun Sezer arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Coşkun Sezer, odadan aldığı tabancayla ağabeyi Mehmet Sezer'e ateş açtı. Ağabey Sezer, vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, kardeşi Coşkun Sezer ise kaçtı.

Silah sesini duyan ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Sezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezer, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi kardeşin yakalanması için çalışma başlattı. Olayda yaşamını yitiren Mehmet Sezer ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Argıncık mezarlığında toprağa verildi.


Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

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