Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı
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Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı

Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir süredir tartışmaların yaşandığı yasa tasarısı resmileşti. Eyalet sınırları içerisinde, cinsel ilişki sırasında partnerinden habersiz prezervatif çıkarılması suç sayılacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir süredir vatandaşlar tarafından ısrarla talep edilen yasa tasarısıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Eyalet yetkilileri, partnerler arasında olumsuz sonuçlar doğurabileceği gerekçesiyle, ilişki sırasında prezervatifin izinsiz çıkarılmasını yasakladı.

BU YASAKLA BİRLİKTE TARİHE GEÇTİLER

Kaliforniya eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.

Sözlü onay alınmadan prezervatifin çıkarılmasının yasa dışı olmasına karar veren milletvekilleri, mağdurun cezai tazminatlar da dahil olmak üzere karşısındaki partnerine tazminat davası açabileceğine onay verdi.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı - Haberler
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