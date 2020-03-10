Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Alibeyli Mahallesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

10.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:07
Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma yapan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet manivela ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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