Tarsus'ta kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma yapan Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.



Şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 2 adet kürek, 2 adet kazma ve 2 adet manivela ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA