Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı

07.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:52

Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.

Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü ve Ressamlar Derneği'nin desteğiyle açılan sergiye ilgililer ve davetliler katıldı.

Davetliler açılışın ardından sergiyi gezdi.

Kaynak: AA