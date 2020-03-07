Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı
Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.
Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.
Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü ve Ressamlar Derneği'nin desteğiyle açılan sergiye ilgililer ve davetliler katıldı.
Davetliler açılışın ardından sergiyi gezdi.
Kaynak: AA