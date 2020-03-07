Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı
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Tarsus'ta "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" resim sergisi açıldı

Tarsus ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.

07.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:52
Tarsus'ta

ilçesinde 11 kadın ressamın yaptığı "Hayata Fırçasıyla Dokunan Kadınlar" isimli karma resim sergisi açıldı.

Tarsus Sanat Galerisi'nde 8 Mart dolayısıyla Tarsus Şelale Soroptimist Kulübü ve Ressamlar Derneği'nin desteğiyle açılan sergiye ilgililer ve davetliler katıldı.

Davetliler açılışın ardından sergiyi gezdi.

Kaynak: AA

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