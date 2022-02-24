Tarsus'ta arıcılıkta zirai mücadele yöntemleri anlatıldı - Haberler
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Tarsus'ta arıcılıkta zirai mücadele yöntemleri anlatıldı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Tarsus'ta arıcılıkta zirai mücadele yöntemleri anlatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, arıcılıkta zirai mücadele yöntemlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, arıcılıkta zirai mücadele yöntemlerine ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Tarsus Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı mahallelerin muhtarları katıldı.

Arıcılıkta zirai mücadele yöntemlerine ilişkin sunum yapılan toplantıda, ilaçlama dönemlerinde arı ölümleri yaşanmaması için alınacak önlemler anlatıldı.

Toplantıda, yaş meyve ve sebzede pestisit kalıntılarıyla da ilgili bilgiler verildi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Hisarcık, Mersin, Tarsus, Tarım, Güncel, Haberler

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