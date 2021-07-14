Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü
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Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü

Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlasındaki anız yangınını söndürmeye çalışırken düşen ve kıyafetleri tutuşan Hüseyin Öksüz (88) yaşamını yitirdi.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde tarlasındaki anız yangınını söndürmeye çalışırken düşen ve kıyafetleri tutuşan Hüseyin Öksüz (88) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Ürküt köyünde meydana geldi. Köy yakınlarındaki bir tarladan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek olay yerine gitti. Yaptıkları incelemede tarla sahibi Hüseyin Öksüz'ü yerde hareketsiz yatarken bulan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılık incelemesi sonucunda Hüseyin Öksüz'ün tarlada çıkan anız yangınını söndürmek isterken çukura düştüğü ve kıyafetlerinin tutuşmasıyla öldüğü belirlendi. İnceleme sonrası Hüseyin Öksüz'ün cansız bedeni morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Köy halkından Mehmet Manav, "Tarladan geçerken yangını gördük, müdahale için indiğimizde Hüseyin Öksüz'ün yandığını fark ettik. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Kendimiz de söndürmeye çalıştık" dedi.DAMADI FETÖ FİRARİSİ 

Öte yandan Hüseyin Öksüz'ün, FETÖ/PDY firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kayınpederi olduğu öğrenildi. Firari Şerif Ali Tekalan, 2017 yılında Sandıklı Belediyesi meclis kararıyla hemşehrilikten çıkarıldı.


- Afyonkarahisar
Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü
Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü
Tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı

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