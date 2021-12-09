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Tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam Devlet Hastanesinde işçi olarak çalışan Fatih Bozdemir, eğimli arazide çalışırken kullandığı traktör devrilerek takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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