Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı

Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Harbiye'de sahneye çıkan Tarkan'ın konserine gitti. Tarkan, konsere gelen Soyer ve İmamoğlu'na övgü yağdırdı.

25.09.2019 08:33
Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı

Megastar Tarkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu'da konser verdi. Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer katıldı. Tarkan, konseri izlemeye gelen belediye başkanları için övgü dolu sözler kullandı.

İMAMOĞLU VE SOYER AİLESİ TARKAN'IN ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ

Tarkan'ın sahneye çıkmasıyla coşkunun zirveye çıktığı konserde İmamoğlu ve Soyer çifti, Tarkan'ın şarkılarına eşlik etti. Şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti.

"SAHİCİLİĞİNİZLE GÜN GİBİ DOĞDUNUZ İSTANBUL'A"

Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın sözleri, seyircilerden büyük alkış aldı.

"HER ZAMANKİ GİBİ UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI"

Konser önce Tarkan'la sahnede buluşan Soyer, çektirdikleri fotoğrafı "Bu akşam eşim Neptün Soyer'le Harbiye konserinde yol arkadaşım sevgili Tarkan'ı ziyaret ettik. Her zamanki gibi binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sayın Ekrem İmamoğlu ve ailesi de bu eşsiz geceye katıldı. Bu muazzam hatırayı yaşattığın için çok teşekkürler Megastar!" notuyla paylaştı.

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YORUMLAR (61)

  • TARİH:
    Etekli Tarkan’a bakın hele neymiş megastarmış pabucumun starı memlekette bu çakma artisi dinleyen çok enayi var 50 sine dayanmış bu Tarkan hala kalça sallıyor adamlarda iman olmayınca tabiki kalça sallar kabre girince napacaklar çok merak ediyorum ha bazı yobazlar hemen atlayacaklar çalmadı çırpmadı kul hakkı yemedi zaten gerçek müslüman bunları yapmaz bende farklı birşey demiyorum
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  • MEGA TRAŞ :))))):
    Tarkan siyasetten anlıyormuymuş , nerelerdeymiş bugüne kadar. . . Yeniden mi doğdun tarkancığım. 15 - 20 Yıl önceki şarkıları söyle dur, yeni bir şey yok dimi. . . Megastar kim ? sen misin :)))))) Sahnelerde at tut bakalım . . . Meydan sana kaldı eski şarkıları oku dur. . . . . uyanık sanarsın kendini dimi . . . .
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  • SEREN CANJ:
    800 bin oy farka ezici bir farkla önde kazandı nokta Ekrem imamoğlunu başkan yaptık nokta
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