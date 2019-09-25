Tarkan, konserine gelen Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu'na övgü yağdırdı

25.09.2019 08:33

Megastar Tarkan, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu'da konser verdi. Konsere İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer katıldı. Tarkan, konseri izlemeye gelen belediye başkanları için övgü dolu sözler kullandı.

İMAMOĞLU VE SOYER AİLESİ TARKAN'IN ŞARKILARINA EŞLİK ETTİ

Tarkan'ın sahneye çıkmasıyla coşkunun zirveye çıktığı konserde İmamoğlu ve Soyer çifti, Tarkan'ın şarkılarına eşlik etti. Şarkılarına bir süre ara veren Tarkan, kendisini izlemeye gelen İmamoğlu ve Soyer çiftine teşekkür etti.

"SAHİCİLİĞİNİZLE GÜN GİBİ DOĞDUNUZ İSTANBUL'A"

Soyer'in İzmir için çok güzel şeyler yapacağına inandığını belirten Tarkan, İmamoğlu için de "Güler yüzünüzle, samimiyetinizle, sahiciliğinizle gün gibi doğdunuz İstanbul'a. İnşallah çok güzel şeyler yapacaksınız. İnanıyoruz. Yanınızdayız. Sizi seviyoruz. Onurlandırdınız bu gece konserime gelerek" ifadelerini kullandı. Tarkan'ın sözleri, seyircilerden büyük alkış aldı.

"HER ZAMANKİ GİBİ UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI"

Konser önce Tarkan'la sahnede buluşan Soyer, çektirdikleri fotoğrafı "Bu akşam eşim Neptün Soyer'le Harbiye konserinde yol arkadaşım sevgili Tarkan'ı ziyaret ettik. Her zamanki gibi binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sayın Ekrem İmamoğlu ve ailesi de bu eşsiz geceye katıldı. Bu muazzam hatırayı yaşattığın için çok teşekkürler Megastar!" notuyla paylaştı.