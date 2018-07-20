Tarkan Kızı Liya İle Hastane Çıkışı Görüntüsünü Paylaştı, Hayranları Tarkan'ı Yere Göğe Sığdıramadı

Megastar Tarkan, Almanya konserinde tanışıp kısa süre sonra sevgili olduğu Pınar Dilek ile beş yıllık ilişki sürecinin ardından 2016 yılında dünya evine girdi.

Geçtiğim yılın sonunda eşi Pınar Dilek'in hamile olduğunu duyuran Tarkan, kızı Liya'yı kucağına olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından kızı Liya'nın doğduğu müjdesini veren Tarkan kızı ile hastane çıkışındaki fotoğrafını paylaştı.

KIZI LİYA'YI PUSETE KOYUP TAŞIDI

Megastar kızı Liya'yı pusete koymuş hastane çıkışında çektirdiği görüntüyü "Geçen günlerden...Hastane çıkışımızdan. Biraz geç bir tbt oldu ama" notuyla paylaştı.