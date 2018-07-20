Tarkan Kızı Liya İle Hastane Çıkışı Görüntüsünü Paylaştı, Hayranları Tarkan'ı Yere Göğe Sığdıramadı
Megastar Tarkan, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen kızı Liya ile ilk görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Megastar Tarkan, Almanya konserinde tanışıp kısa süre sonra sevgili olduğu Pınar Dilek ile beş yıllık ilişki sürecinin ardından 2016 yılında dünya evine girdi.
Geçtiğim yılın sonunda eşi Pınar Dilek'in hamile olduğunu duyuran Tarkan, kızı Liya'yı kucağına olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından kızı Liya'nın doğduğu müjdesini veren Tarkan kızı ile hastane çıkışındaki fotoğrafını paylaştı.
KIZI LİYA'YI PUSETE KOYUP TAŞIDI
Megastar kızı Liya'yı pusete koymuş hastane çıkışında çektirdiği görüntüyü "Geçen günlerden...Hastane çıkışımızdan. Biraz geç bir tbt oldu ama" notuyla paylaştı.
YORUMLAR (11)
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Böyle duyarlı sanatçılar zor gelir deeğrisi bilmek lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bize ne bundan ????Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırHEHEH: OKUMA O ZAMAN BANANE DİYORSUN Bİ DE ÜSTÜNE YORUM YAPIYORSUN :)1 Yayından KaldırHİMİNİGUBARTICISI: OKUMA O ZAMAN HADİ OKUDUN ZAHMET EDİP YORUM YAZMA MALIN 1i1 Yayından Kaldır
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maşallah pek yakışmış elineCevap Yaz 6 Yayından Kaldır