Tarkan'ı üzen gelişme! Annesi hastaneye kaldırıldı
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Tarkan'ı üzen gelişme! Annesi hastaneye kaldırıldı

FLAŞ... Sosyal medya hesabından duyurduğu hastalık ve ölüm haberleriyle magazin ve sanat camiasında 'Felaket tellalı' lakabıyla bilinen şarkıcı Onur Akay'dan bir kötü haber daha geldi. Akay, Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını açıkladı

16.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:41
Tarkan'ı üzen gelişme! Annesi hastaneye kaldırıldı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Megastar Tevetoğlu şimdilerde buhran dolu günler geçiriyor. Ses sanatçısı Tarkan'ın annesinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

'Zor günler geçiriyor'

Akay, "Değerli sanatçımız Tarkan Tevetoğlu zor günler geçiriyor. Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu hanımefendi sağlık problemleri nedeni özel bir hastaneye kaldırıldı. Üsküdar'da& ; bulunan özel bir hastanede tedavi gören Neşe Hanım'ın, aileye yakın kişilerden kalple ilgili sorunlar yaşadığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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