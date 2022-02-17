Tarkan Geççek şarkısı çıktı mı? Tarkan şarkısı ne zaman çıkacak? Geççek dinle!
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Her şarkısında müzik listelerini alt üst eden Tarkan yeni şarkısının teaserını sosyal medyadan yayınladı. Peki, Tarkan Geççek şarkısı çıktı mı? Tarkan şarkısı ne zaman çıkacak?
Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Yeni şarkısı heyecanla beklenen Tarkan'ın son paylaşımları heyecanı birkat daha artırdı. Peki, Tarkan Geççek şarkısı çıktı mı? Tarkan şarkısı ne zaman çıkacak?
TARKAN GEÇÇEK ŞARKISI ÇIKTI MI?
Tarkan Geççek şarkısı 17 Şubat'ta yayınlanacak.
Geççekşarkısının teaserı:
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