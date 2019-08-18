Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!

18.08.2019 22:46

Türk pop müziği sanatçısı Tarkan ile Boğaziçi Caz Korosu şefi Masis Aram Gözbek, Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine tepki olarak şarkı yayınladı. Söz ve müziğin Tarkan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Gözbek'e ait.

"BİR OLURUZ GELİRİZ ÜSTESİNDEN"

Gözbek'in yönetimindeki Boğaziçi Caz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu tarafından seslendirilen Uyan adlı şarkı, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda beğeni aldı. Tarkan da şarkıyı sosyal medya hesabından "Bir olur geliriz üstesinden, her şey mümkün eğer inanırsan" mesajıyla paylaştı.