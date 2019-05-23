Tarkan 1999 Yılında Çektirdiği Fotoğrafı Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götürdü.Tarkan, 1999 yılında go-kart yaparken çekilen fotoğrafını #tbt notuyla sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Tarkan'ın gönderisi kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMİŞTİ

Milyonlarca hayranı olan Megastar Tarkan, yıllar önceki fotoğrafıyla görenleri şaşırtmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan 1994 tarihli Tarkan fotoğrafı ise olay oldu. Takipçiler, "Şimdi böyle bir poz verebilir mi?" diye sormuştu.