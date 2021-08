Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (3)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zorlu günleri atlatarak yaraları el birliğiyle saracaklarını belirterek "Vatanımız yeşil, mavi ve cennet vatandır. Buraları eski güzelliğine kavuşturacağız." dedi.

Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 2019'da büyük bir yangın varken 2020'de 4, 2021'de ise 10 günde 16 büyük yangınla uğraşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olağanüstü şartlarda olağanüstü mücadelenin teşkilat, kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından yürütüldüğüne değinen Pakdemirli, kahramanların canla başla mücadele verdiğini, uykusuz olduğunu, ayaküstü yemeklerini yediklerini ve ailelerini kaç gündür görmediklerini kaydetti.

Sosyal medyada ile yazılı ve görsel basında pek çok yalan ve yanlış haberin çıktığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bizim ağzımızdan çıkanlara itibar edilmeli. Her gün tüm şeffaflığı ve açıklığıyla sizlerin karşısına çıkıp bilgi verme gayretinde oluyoruz. Bunu teknik çalışmalardan dolayı bazen aksatıyor olabiliriz ama her gün anlık bilgileri sosyal medyadan paylaşıyoruz. Sahada dahi kahramanlarımıza olmayacak sözler, hakaretler, hareketler yapıldı. Bundan dolayı ben teşkilatım adına üzgünüm. Kahramanlarımızın moralinin bozulmasına müsaademiz yok." diye konuştu.

Alevlerin çevresini sarmasına rağmen arazözünü bırakmayan orman işçisi Özgür Şimşek'in "80 milyonun bu arazöz de hakkı var." sözlerini hatırlatan Pakdemirli, "Hepsi birbirinden iyi niyetli bu kardeşlerimizle bu yangını söndüreceğiz. Bu kardeşlerimizin hakkı ödenmez. Birçok vatandaşımız iyi niyetle yardım etmek istiyor ama orman yangınlarına müdahale teknik bir iş. Şehirdeki itfaiyecilerin bile orman yangınlarına müdahale etmesi çok doğru değil. Tamamen farklı teknikler kullanılıyor." ifadesini kullandı.

"Devlet, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor"

Gönüllülerin canla başla çalıştığını gördüğünü ancak yangın bölgesine girilmemesi gerektiğine işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Görevli arkadaşları dinleyelim. Önceliğimiz can güvenliği. Çalışmaları aksatacak durumda bulunmamalıyız. Dünya zor günlerden geçiyor. Dünya salgın hastalıklardan, sel ve küresel yangınlardan geçiyor. İnsanlık tarihine geçecek kadar büyük felaketleri yaşıyoruz. Bu toprakların tarihi zorluklarla, mücadele ve dayanışma destanlarıyla dolu. Genlerimizde olan bu ruhla zor günleri atlatacağız. Yaraları el birliğiyle saracağız. Türkiye ve dünya en büyük yangın felaketiyle karşı karşıya. Alevlere cesaret ve özveriyle mücadele eden tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Vatandaşlar devletin gücüne güvensinler. Anında yaralar sarılıyor, hasarları telafi ediyoruz. Kimseyi sahipsiz 'Kendi başının çaresine baksın.' demiyoruz. Veteriner hekimler hayvanları muayene ediyor. Hayvanlar, süt sağma makinaları, traktörler hemen tedarik ediliyor. Devlet, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarıyla, milletvekilleriyle, belediyeleri ve kamu kurumlarıyla vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Kim ne derse desin buna da devam edeceğiz. İşimize bakarız."

"Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanımızda olmaya devam ediyor." diyen Pakdemirli, Azerbaycan'dan 41 araç ve 362 kişinin daha geldiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Katar'dan da 65 kişilik ekip geldiğini, çalışmalara başladığını dile getirdi.

"Buraları eski güzelliğine kavuşturacağız"

Son kıvılcım sönene kadar burada olduklarını aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bugün tartışma günü değil. Ceren kızımızın dediği gibi sakın üzülmeyin birlik olur yeniden yeşeririz biz. Bu topraklar için savaşan insanlara saygı istiyorum. Biz, esir aldığı düşmana bile eziyet etmeyen ecdadın evlatlarıyız. Orman teşkilatımız gerçekten yorgun ve moral, motivasyona ihtiyacı var. Siyaset yapacaksanız başka alanlar arayın. Başka alanlarda başka malzemeler illa ki vardır. Siyaset yapacaksanız proje üretin. Bu işler bittikten sonra yapıcı eleştirilere açığız. Teşkilatımız her türlü afette mücadele veriyor. Orman teşkilatımızın dünyevi menfaatlerle işi yok. Ormanda çalışan memur kardeşlerim de aynı maaşı alıyor, herhangi bir kamu kurumunda çalışan memurlar da aynı maaşı alıyor. Alınan riskler misli misli fazla. Apartman büyüklüğünde yangınlarla, alevlerle mücadele ediliyor. Sadece bu vatan, millet ve bayrak için. Kardeşlerimizin morallerini hep beraber yüksek tutmamız gerekiyor. Vatanımız yeşil, mavi ve cennet vatandır. Buraları eski güzelliğine kavuşturacağız."

Pakdemirli, kendilerine destek veren Azerbaycan, Ukrayna, İspanya, Hırvatistan, İran ve Rusya ile tüm kurum ve kuruluşlara, belediyelere, yardım kurumlarına, tüm gönüllülere teşekkür etti.

