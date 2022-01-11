Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti - Haberler
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

BİTLİS (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Tunç, Muş'taki programının ardından beraberindekilerle Bitlis'e geldi.

Vali Çağatay tarafından karşılan Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, kentte yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında Tunç'u bilgilendirdi.

Tunç'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bitlis Valisi Çağatay'ı ziyaret etti

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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