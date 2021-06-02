Tarım Reformu Genel Müdürü Üstün sorun ve talepleri dinledi

Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Eskişehir özelinde tarım ve hayvancılık konularında karşılaşılan sorun ve talepleri dinledi.

Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Eskişehir özelinde tarım ve hayvancılık konularında karşılaşılan sorun ve talepleri dinledi.

İl Müdürlüğünde yapılan istişare toplantısına İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdürü Yardımcıları Rıdvan Akpolat ve Murat Eren, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ece Özel Cura, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Dr. Uğur Sağlam ve teknik personel katıldı. Şube Müdürleri konularıyla ilgili sunumlarını yaparak el özelinde karşılaşılan sorun ve taleplerini aktardılar. Toplantıyla ilgili notlarını alan Genel Müdür Üstün, burada dile getirilen konuların rapor halinde kendilerine iletilmesini istedi.

İl Müdürü Gümüş'ün hediyelerini Eskişehir hatırası olarak Genel Müdür Üstün'e takdim etmeleri ve toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı