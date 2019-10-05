Tarım Kredi Koopertifi marketleri nerede? Tarım Kredi Kooperatifi adresleri

05.10.2019 17:23

Tarım Kredi Kooperatifi 2 yıl içinde market sayısını 500'e çıkaracak. Şuan sayısı 15 olan market sayısı 500'e çıkararak ucuz alışveriş yapma imkanı sunacak olan Tarım Kredi Koopertifi marketleri nerede ve Tarım Kredi Kooperatifi adresleri neresi gibi konuları sizler için mercek altına aldık. İşte Tarım Kredi Kooperatifi hakkında merak ettikleriniz…

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ YAPILANMAYA GİDİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kısıklı'daki satış mağazasından yaptığı alışverişin ardından gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifi, yeni yapılanmaya gidiyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesini istediklerini belirterek, "2017'de 1 şubeyle başlayan ve şu an 17'ye ulaşan, yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız." dedi.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİ NEREDE?

Tarım Kredi Kooperatifi market adresleri:

BAKANLIK MARKET – ANKARA: Üniversiteler Mah. toplum Cad. Eskişehir yolu 9.km no:1 (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsü) ÇANKAYA/ANKARA

ULUS MARKET – ANKARA: Adnan Saygun Cad. Melike Hatun Camii Altı No:2/102 ULUS/ANKARA

TRABZON MARKET – TRABZON: TOKLU MAH.DEVLET SAHİL YOLU CAD.NO:161/A ORTAHİSAR/TRABZON

İLKADIM MARKET - SAMSUN: Kale Mah.Cumhuriyet Cad.No:20/A İLKADIM/ SAMSUN

KIZILAY MARKET - ANKARA: Milli Müdafa Cad.No:18 (T.M.O Bahçesi) ÇANKAYA/ANKARA

REŞADİYE MARKET – ESKİŞEHİR: İstiklal Mah.Reşadiye Sk.No:6/A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

BAHÇELİEVLER MARKET – ANKARA: Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Caddesi no:7 ÇANKAYA/ANKARA

BALGAT MARKET – ANKARA: Ehlibeyt Mah.Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:100/20 ÇANKAYA-ANKARA

NECATİBEY MARKET – ANKARA: Korkutreis Mah. Necatibey Cad. No:60 ÇANKAYA/ANKARA

ETİMESGUT MARKET – ANKARA: Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Cad. No:10 ETİMESGUT/ANKARA

MİTHATPAŞA MARKET – ANKARA: Fidanlık Mah. Sakarya Caddesi No:23 Kızılay ÇANKAYA ANKARA

KISIKLI MARKET – İSTANBUL: Kısıklı Mah. Kısıklı Cad. No:105 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ SANAL ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?

Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerine ulaşmak için (http://www.epttavm.com/tarim-kredi) adresine gidebilirsiniz.

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