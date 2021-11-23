"Tarım Kredi Kooperatif Market"in 561'inci şubesi Nurdağı'nda açıldı - Haberler
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"Tarım Kredi Kooperatif Market"in 561'inci şubesi Nurdağı'nda açıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 561'inci şubesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı "Tarım Kredi Kooperatif Market"in 561'inci şubesi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Ersoy, açılıştaki konuşmasında, Tarım Kredi'nin üretici ve tüketici arasında köprü görevi gördüğünü, Nurdağı'nda açılışını yaptıkları 561. marketin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu'nun yaptığı duanın ardından marketin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarım Krediler kooperatifi bölge idari sorumluları, kooperatif ortakları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market in 561'inci şubesi Nurdağı'nda açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Market in 561'inci şubesi Nurdağı'nda açıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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