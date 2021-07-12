Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı (2)
DİĞER 3 YARALININ DA KİMLİKLERİ BELİRLENDİManisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 9 kişiden diğer 3'nün daha kimliği belirlendi.
DİĞER 3 YARALININ DA KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 9 kişiden diğer 3'nün daha kimliği belirlendi. Yaralıların tarım işçileri Süleyman Dönmez (58), Gülsüm Acar (32) ve Ayşe Gökçedik (25) olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan