Tarım işçilerinin minibüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı (2)

DİĞER 3 YARALININ DA KİMLİKLERİ BELİRLENDİManisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 9 kişiden diğer 3'nün daha kimliği belirlendi.