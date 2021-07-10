Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Darende-Elbistan karayolu Yeni Köy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. (29) yönetimindeki 38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı