Tarım arazisinden geçen kanalizasyon hattı deplase ediliyor

ALAŞEHİR, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak adına çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Alaşehir İlçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde tarım arazisi altından geçen kanalizasyon hattına 270 metre uzunluğunda büz yerleştirilerek deplasesi yapıldı. Çalışma, MASKİ Personeli ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Beton fabrikasından temin edilen malzemeler ile yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte eski hattın daha kullanışlı hale getirilmesinin yanı sıra, ekiplerin olası müdahalesi gerektiğinde kanalizasyon hattına ulaşım kolaylaştırıldı.Oluşabilecek sorunlara karşı önlem alındı.

"Cengiz Başkanı Allah Başımızdan eksik etmesin"

Tarım arazisi altından geçen hattın zaman zaman sıkıntılar yaşattığını bu nedenle de müdahale konusunda sorunlar yaşandığını ifade eden Kurtuluş Mahalle Muhtarı Murat Kayalı, "Mahallemizde bulunan kanalizasyon hattımızın bir bölümü tarım arazisi altından geçmekteydi bu nedenle de zaman zaman sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun ekipler sorunumuzu kısa sürede çözerek mahallemize rahat nefes aldırdı. Bu doğrultuda hizmetlerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Allah Başımızdan eksik etmesin" dedi.

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