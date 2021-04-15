Tarık Balcı kimdir? FOX konuğu Tarık Balcı kaç yaşında nereli?

FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tarık Balcı kimdir? FOX konuğu Tarık Balcı kaç yaşında nereli? FOX canlı yayın izle! Detaylar haberimizde.

FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tarık Balcı kimdir? FOX konuğu Tarık Balcı kaç yaşında nereli? FOX canlı yayın izle! Detaylar haberimizde.

TARIK BALCI KİMDİR?

1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Ambulans ve Acil Bakım Bölümü'nden mezun olan ve 21 yıldır bu mesleği yapan Balcı, şuanda üniversitelerde akademisyen olarak devam etmekte. Basketbol üzerine lisans almış Tarık Balcı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Hizmetleri'nde görev yaptı.

15 NİSAN FOX YAYIN AKIŞI

00:15Mucize Doktor -

02:00Savaşçı

02:45Fatih Savaş İle Sahur

04:45Savaşçı

06:15Kadın

08:00İsmail Küçükkaya İle...

11:00Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00Memet Özer İle Mutfakta

13:45Temizlik Benim İşim

16:00Osman Müftüoğlu İle...

16:15Zuhal Topal'la Sofrada

19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00Mucize Doktor