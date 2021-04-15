Tarık Balcı kimdir? FOX konuğu Tarık Balcı kaç yaşında nereli?
FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tarık Balcı kimdir? FOX konuğu Tarık Balcı kaç yaşında nereli? FOX canlı yayın izle! Detaylar haberimizde.
FOX TV İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Tarık Balcı kimdir? FOX konuğu Tarık Balcı kaç yaşında nereli? FOX canlı yayın izle! Detaylar haberimizde.
TARIK BALCI KİMDİR?
1998 yılında Akdeniz Üniversitesi Ambulans ve Acil Bakım Bölümü'nden mezun olan ve 21 yıldır bu mesleği yapan Balcı, şuanda üniversitelerde akademisyen olarak devam etmekte. Basketbol üzerine lisans almış Tarık Balcı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım Hizmetleri'nde görev yaptı.
15 NİSAN FOX YAYIN AKIŞI
00:15Mucize Doktor -
02:00Savaşçı
02:45Fatih Savaş İle Sahur
04:45Savaşçı
06:15Kadın
08:00İsmail Küçükkaya İle...
11:00Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00Memet Özer İle Mutfakta
13:45Temizlik Benim İşim
16:00Osman Müftüoğlu İle...
16:15Zuhal Topal'la Sofrada
19:00Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00Mucize Doktor