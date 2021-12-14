Tarihi yarımadayı 3 dakikada anlattı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İSTANBUL(İHA) Fatih Belediyesi'nin Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile birlikte bu yıl ikincisini düzenlediği "Fotoğrafın Gör Dediği" video ve Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu. Dereceye girenler arasında en çok dikkat çeken ve video kategorisinde birinciliği kazanan Drone pilotu Necat Kalkan'ın hazırladığı " Fatih'i Uçarak Keşfet" isimli eser oldu.

Fatih Belediyesi Fotoğrafçıların ve video içeriği üreticilerin katılabildiği "Fotoğrafın Gör Dediği" yarışmasının ikincisinin sonuçlarını Fatih Belediyesi'nin internet sitesinde duyurdu. Yarışmaya 450 kişi 3527 eser ile katılım sağladı. Juri üyelerinin oylaması ile birlikte ödüle değer gören eserlerin sonuçları açıklandı. Ödül almaya hak kazanan eserler arasında video kategorisinde drone pilotu Necat Kalkanın hazırladığı " Fatih'i Uçarak Keşfet" isimli eser birinciliği kazandı. 1,5 yılda farklı mevsimlerde çekilerek hazırlanan videonun başında ise fatih kumkapı'da döner büfesi olan Nazmi kalkan yer alıyor. Daha sonra çevredeki esnaf ve ilçenin tarihi dokusu videoda ilmek ilmek işleniyor. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan videonun büyük bir kısmı drone görüntülerinden oluşturuldu. Ayasofya, Süleymaniye ve Fatih camilerinin havadan çekilen görüntüleri ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor. - İSTANBUL