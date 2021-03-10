Tarihi İnönü İlkokulunun restorasyonu için ilk adım atıldı

Boyabat'ta 1929 yılından beri hizmet eden ve 2017 yılında proje için boşaltılan İnönü İlkokulunun restorasyonu 2021 yılı yatırım programına alındı.

Boyabat'ta 1929 yılından beri hizmet eden ve 2017 yılında proje için boşaltılan İnönü İlkokulunun restorasyonu 2021 yılı yatırım programına alındı.

Boyabat'ın "Büyük Meydan İlk Mektebi" olarak 1929 yılında açılışı yapılan tarihi İnönü İlkokulu 2017 yılında alınan kararla boşaltılmış, Boyabat Öğretmenevi binası olarak kullanılmak üzere yeni bir proje ile hayata geçirilmesi için 2021 yılına kadar kullanım dışı kalmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığının himayelerinde gerçekleşecek Boyabat "İnönü İlkokulu Restorasyonu Yapım İşi" 2021 yılı yatırımları içine alındı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayıyla, rölöve, restitüsyon, restorasyon güçlendirme ve zemin etüdü projeleri hazırlanacak tescilli yapının 2021 yılı içinde ihale edilerek projenin yapımına başlanmasının planlandığını söyledi.

Çakıcı, "Boyabat'ımızın geçmişini yaşatan, geleceğini inşa eden projeler bir bir hayata geçtiği için mutlu ve gururluyuz. Şehrimizdeki birçok hemşehrimizin sıralarında eğitim gördüğü, unutulmaz anılarının bulunduğu Tarihi Okulumuz, 2021 yılı içerisinde ihale edilerek, ihtişamlı görünümüne yeniden kavuşacak inşallah. Projenin hayata geçirilmesi için gece gündüz mesai harcayan Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e göstermiş oldukları özveri için şahsım ve şehrim adına yürekten teşekkür ediyorum. Boyabat'ımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun