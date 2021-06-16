Tarihi Gelibolu Yarımadası sahillerindeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
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Tarihi Gelibolu Yarımadası sahillerindeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi

Tarihi Gelibolu Yarımadası sahillerindeki müsilaj yoğunluğu havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu.

Boğazın çeşitli noktalarının yanı sıra Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyü sahilinde de görülen müsilaj, yaklaşık 500 metre yükseklikten drone ile kaydedildi.

Bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturan müsilajın bölgede yayıldığı gözlendi.

Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili oldu.

Lapseki ilçe merkezi ve yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açıklarında ise yoğunluk kazanan müsilaja, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde rastlanmadı.

Marmara'nın güney kıyıları havadan görüntülendi

Marmara'nın güney kıyılarında son bir haftadır havadan görüntülenen müsilajın, Yalova'da kent merkezi ve Altınova kıyıları ile açık denizde etkisini sürdürdüğü kayıtlara yansıdı. Özellikle Taşköprü belde sahilinde yoğun olarak biriken müsilaj, Altınova tersaneler bölgesi kıyılarında da zaman zaman etkili oldu. Çınarcık ve Armutlu ile Esenköy beldesi açıklarında müsilaj aralıklarla birikti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde de deniz salyasının balıkçı barınağındaki teknelerin de etrafını sarması kayıtlarda yer aldı.

Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde Marmara Denizi sahiline yakın bölgelerde yer yer müsilajin etkisi görüntülendi. Bandırma'da liman ve çevresine yakın kıyılarda fazla görülmeyen müsilajın açıklarda yoğunluk kazandığı, Erdek sahil kesimlerinde ise rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı.

Çanakkale Boğazı'nın çeşitli noktalarında etkili olan müsilaj da havadan çekilen görüntülerle kayda alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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