Son dakika... Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu'

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 13-15 Mayıs 2022'de ' Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' düzenlenecek.

Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu' yapılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'dünyanın en büyük açık hava müzesi' olma yolunda ilerlediği belirtilen bölgenin fotoğrafseverleri ağırlamaya hazırlandığı kaydedildi. Etkinlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde, tarihi alanın tanıtılmasına katkı sağlanması ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenecek.

Yarışmanın seçici kurulunda ise Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF Temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alacak. Yarışma takvimine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 'https://catab.ktb.gov.tr/' internet sitesinden ulaşılabilecek.