Tarihi Cendere Köprüsü'nde çöp kirliliği ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık tarihli Cendere Köprüsü ve çevresi piknikçilerin bıraktığı atıklarla, çöplüğe döndü.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki 2 bin yıllık tarihli Cendere Köprüsü ve çevresi piknikçilerin bıraktığı atıklarla, çöplüğe döndü.

Kahta ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki tarihi Cendere Köprüsü'nün altından geçen Kahta Çayı ile köprünün bitişiğindeki serin kanyon, yaz aylarının gelişiyle birlikte piknikçilerin uğrak yeri oldu. Piknik yapan kişilerin bıraktığı atıklar ise hem köprüyü hem de çevresini kirletti. Yılda 70-80 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği köprüdeki çirkin manzarayı gören vatandaşlar, çevrenin temizlenmesini istedi.

Kaynak: DHA