ARTVİN (İHA) - Tarihi Banakna Köprüsü keşfedilmeyi bekliyor

Tarihi Banakna köprüsü foto safari tutkunlarını uğrak noktası haline geldi

ARTVİN - Artvin'de 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve geçtiğimiz yıl keşfedilen tarihi Banakna taş kemer köprüsü ziyaretçi akınına uğruyor.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Alaca ve Güreşen köyünde bulunan bir çok tarihi eser keşfedilmeyi bekliyor. Doğa harikası şelaleler, gün yüzüne çıkmamış kemer köprüler ve bir çok tarihi yapı, kaderine terk edilmiş durumda.

Borçka ilçesinde, Deviskel Deresi üzerinde bulundan tarihi Banakna köprüsü de bunlardan bir tanesi. Bölgede geçtiğimiz yıl gezi yapan foto safari ve doğa tutkunları tarafından tesadüfen keşfedilen, kemer tipli taş köprünün, asırlar önce 2 köyü birbirine bağladığı öğrenildi. 700 rakımlı Deviskel Deresı Alaca Köyü altında bulunan taş kemer köprünün 19. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

"İlçemizin değerlerini tanıtarak turizme katkı sağlamak istiyoruz"

Borçka ilçesinin Artvin turizminin lokomotifi olduğunu kaydeden Turizm rehberi Osman Demir. "İlçemizin birçok noktasında turizm değerleri var ve bunları tanıtarak ilçe turizmine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu köprü, dere üzerinde bulunuyor ve Alaca ile İbrikli köyünü birbirine bağlıyor. Bu topraklar, tarih boyunca nice medeniyetleri, kadim kültürleri, tarihi, sosyolojik ve sanatsal değerleri bağrında saklamıştır. Bu köprüler, kültürleri de birbirine bağlamıştır. Belki de nice sevdaları kavuşturan önemli bir tarihi tanıktır. Bu değerleri önce restore edeceğiz ardından koruyarak, patika yollarını yapacağız ve turizme kazandıracağız" dedi.

Foto safari ekipleri ise gördükleri manzaraya üzüntülerini dile getirerek saklı ve keşfedilmemiş tarihi eserlerin turizme kazandırılmasını ve Artvin için önemli varlıklar olduğunu dile getirdiler.