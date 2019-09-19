Tarihçi Yazar İlber Ortaylı: Kötü kitabın en kısa zamanda imha edilmesi gerekir

19.09.2019 21:07

Cahillikle ilgili sözleriyle uzun bir süre gündemden düşmeyen Tarihçi Yazar İlber Ortaylı, youtube üzerinden yayın yapan BİZ10 TV'deki Pelin Batu'nun programına konuk oldu. Pelin Batu'nun, Ortaylı'ya "Nasıl bir okuyucusunuz? Bir kitabı baştan sona okur musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine "Bir kitabın okunacağı var, şöyle böyle okunacağı var, hiç okunmayacağı var." diyerek yanıtladı.

"BEŞ PARA ETMEZ KİTABI NE KOYAYIM?"

Batu, Ortaylı'nın sözlerine karşılık "Hiç böyle suçluluk duymadan atar mısınız?" demesi üzerine "Beş para etmez kitabı ne koyayım? Ben kitabı koyacak yer bulamıyorum" dedi.

"KÖTÜ KİTABIN İMHASI GEREKİR"

Ortaylı sözlerine "Kötü kitabı atarsın, atman da gerekir. Çünkü senden sonra çocuğun okur olmaz. Kötü kitabın en kısa zamanda imhası gerekir" diyerek devam etti.