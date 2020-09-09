Tarafsız Bölge sunucusu kimdir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi!

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TARAFSIZ BÖLGE SUNUCUSU AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ağustos 1967

Kaç yaşında: 53yaşında

Nereli: Yozgat, Türkiye

Eğitim: Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahmet Hakan Coşkun (d. 11 Ağustos 1967, Sorgun), Türk gazeteci ve televizyoncu. Hâlen Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D'de çalışmaktadır. 6 Kasım 2019 tarihi itibaren Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de yapmaktadır.

Hayatı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştı. Çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde geçti. İmam-hatip lisesinden mezun oldu. Bir süre Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam etti. Sonra İstanbul'a geldi, bir süre de burada okudu. Bir müddet Büyükçekmece'de yayımlanan "Hürbakış" adlı gazetede çalıştı.

Üniversitedeyken hikâyeler yazardı; birkaçı Yedi İklim dergisinde yayınlanmıştı. 1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. 'Yankı' isimli bir haber programı yapan ekipteydi. Kanal 7 kurulurken genel müdür Mustafa Çelik'le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 haber müdürlüğünü ve ana haber sunuculuğunu üstlendi. Kanal 7'de İskele Sancak programını hazırladı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. 2004'te Kanal 7 ile anlaşamayarak istifa etti. Köşe yazarlığı serüvenine ilk Yeni Şafak'ta başladı. Daha sonra, Sabah'ta çalıştı ve şu anda Hürriyet'te yazıyor. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunmaktadır. 16 Ocak 2017'den itibaren Kanal D ana haber bültenini sunmaya başladı, aynı zamanda Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini üstlendi.

Çalıştığı TV kanalları

• 1993–1994: TGRT

• 1994–2004: Kanal 7

• 2005–günümüz: CNN Türk

• 2017–2018: Kanal D

Kitapları

Deneme

• 1997: Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek (Birey Yayınları)

Derleme

• Mehmet Eymür: Çeteler, Mafya ve Siyaset

• Deniz Baykal: CHP ve Anadolu Solu

• Ahmet Kabaklı: Neden Milliyetçilik?

• Yaşar Nuri Öztürk: Kur'an Adına Konuşuyorum

• Orhan Pamuk Kırmızı ve Kar

• Oktay Sinanoğlu Bir Türk Dehası

• Orhan Gencebay: Ne Olur Sev Beni

• Vedat Türkali: Niçin Komünist Oldum?

• Ali Bulaç ile İslamcılık Üzerine