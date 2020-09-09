Tarafsız Bölge sunucusu kimdir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarafsız Bölge sunucusu kimdir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi!

Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Tarafsız Bölge sunucusu kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi nedir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kimdir?

Tarafsız Bölge sunucusu kimdir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi!
09.09.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:53

Sevilen TV programı Tarafsız Bölge, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Tarafsız Bölge hakkında, Tarafsız Bölge sunucusu Tarafsız Bölge kimdir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

TARAFSIZ BÖLGE SUNUCUSU AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Ağustos 1967

Kaç yaşında: 53yaşında

Nereli: Yozgat, Türkiye

Eğitim: Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ahmet Hakan Coşkun (d. 11 Ağustos 1967, Sorgun), Türk gazeteci ve televizyoncu. Hâlen Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D'de çalışmaktadır. 6 Kasım 2019 tarihi itibaren Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de yapmaktadır.

Hayatı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştı. Çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde geçti. İmam-hatip lisesinden mezun oldu. Bir süre Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam etti. Sonra İstanbul'a geldi, bir süre de burada okudu. Bir müddet Büyükçekmece'de yayımlanan "Hürbakış" adlı gazetede çalıştı.

Üniversitedeyken hikâyeler yazardı; birkaçı Yedi İklim dergisinde yayınlanmıştı. 1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. 'Yankı' isimli bir haber programı yapan ekipteydi. Kanal 7 kurulurken genel müdür Mustafa Çelik'le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 haber müdürlüğünü ve ana haber sunuculuğunu üstlendi. Kanal 7'de İskele Sancak programını hazırladı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. 2004'te Kanal 7 ile anlaşamayarak istifa etti. Köşe yazarlığı serüvenine ilk Yeni Şafak'ta başladı. Daha sonra, Sabah'ta çalıştı ve şu anda Hürriyet'te yazıyor. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunmaktadır. 16 Ocak 2017'den itibaren Kanal D ana haber bültenini sunmaya başladı, aynı zamanda Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini üstlendi.

Çalıştığı TV kanalları

• 1993–1994: TGRT

• 1994–2004: Kanal 7

• 2005–günümüz: CNN Türk

• 2017–2018: Kanal D

Kitapları

Deneme

• 1997: Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek (Birey Yayınları)

Derleme

• Mehmet Eymür: Çeteler, Mafya ve Siyaset

• Deniz Baykal: CHP ve Anadolu Solu

• Ahmet Kabaklı: Neden Milliyetçilik?

• Yaşar Nuri Öztürk: Kur'an Adına Konuşuyorum

• Orhan Pamuk Kırmızı ve Kar

• Oktay Sinanoğlu Bir Türk Dehası

• Orhan Gencebay: Ne Olur Sev Beni

• Vedat Türkali: Niçin Komünist Oldum?

• Ali Bulaç ile İslamcılık Üzerine

İlgili Haberler

Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ kaç yaşında nereli? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ hayatı!
Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ kaç yaşında nereli? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu Ferit Aktuğ hayatı!
FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hayatı biyografi
FOX TV ana haber sunucusu kimdir? FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli kaç yaşında nereli? FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli hayatı biyografi
İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne?
İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan hayatı ve biyografisi! İlayda Akdoğan kaç yaşında, nereli? İlayda Akdoğan Instagram hesabı ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Metin Oktay Lionel Messi Burak Yılmaz Eddie Newton Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Tarafsız Bölge sunucusu kimdir? Tarafsız Bölge sunucusu Ahmet Hakan Coşkun kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 18:53:48. #1.14#
title