Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü projelerini anlattı - Haberler
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Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü projelerini anlattı

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü projelerini anlattı
AA / Emel Sampri - Haberler | Güncel

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce toplantı düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünce toplantı düzenlendi.

Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, kurumlarında düzenlenen toplantıda, teşkilatlarının son dönemindeki projeleri, modernizasyon ve gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

Akdemir'in açılış konuşmasının ardından Bölge Müdür Yardımcıları Özkan Eser ve Nergiz Kara kurumun faaliyetleri ile ilgili sunum yaptı.

Toplantıya, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Arslan, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve il müdürleri katıldı.

AA / Emel Sampri - Son Dakika Haberleri

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