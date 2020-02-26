: Tankları yürüten o komutan öldü !

26.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:46

28 Şubat'ta Ankara'ya tankları yürüten komutanlardan Hikmet Köksal öldü. Solunum yetmezliği nedeniyle ölen 37. Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası almış ve rütbelerinin sökülmesine karar verilmişti.

Köksal, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Nisan 2018'de verdiği kararla, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devşirmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Köksal, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 21 sanık arasında yer alıyordu. Cezalar, daha sonra müebbet hapse çevrilmişti. Davada yargılanan 21 sanık, yaşlılık ve sağlık durumları gözetilerek tutuklanmamış, ancak yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Sanıklar sağlıkları elverdiği ölçüde karakola giderek imza veriyordu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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