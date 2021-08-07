Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda tankerle kavşakta çarpışması neticesinde, kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu'nda tankerle kavşakta çarpışması neticesinde, kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 Karayolu Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Hasan Yılmaz idaresindeki 41 FB 528 plakalı Mercedes marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 JUU 98 plakalı otomobil, kavşakta sinyalizasyon sisteminin çalışmaması sebebi ile çarpıştı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Feci kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız hayatını kaybetti
Sevgilisinin babası ellerini ayaklarını bağlayıp minibüste cinsel istismarda bulundu! Mahkemenin tahliye kararı engelli genç kızı isyan ettirdi
Sevgilisinin babası ellerini ayaklarını bağlayıp minibüste cinsel istismarda bulundu! Mahkemenin tahliye kararı engelli genç kızı isyan ettirdi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşınca 4 araç ve direğe çarparak durabildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Onur Akay Seda Sayan Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Mete Gazoz Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tankerle çarpışan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 10:08:14. #1.15#

title