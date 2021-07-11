Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu
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Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu

Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesine yakın olan Arızlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Durmaz'a ait tandırda takılı bırakılan kazan unutuldu. Yakılı olarak unutulan kazan kısa bir süre içerisinde alev almaya başladı. Alevleri gören vatandaşların kısa bir süre içerisinde Karaadilli belde Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa bir süre içerisinde söndürdü.

(Recep Dikici/İHA)

Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu
Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu
Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu
Tandırda unutulan kazan az kalsın faciaya sebep oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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