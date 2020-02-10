Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı görüntülendiği güzelin kim olduğu ortaya çıktı. Iraz Yıldız isimli genç kadın, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Uzun boylu esmer bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda akşam yemeği yiyen Tamer Karadağlı, mekan çıkışıgörüntülenince bir hayli gerildi. Flaşların patlaması sonrası Karadağlı, yanındaki kadına "Sen arabaya geç, ben geliyorum" diyerek vale ücretini ödemeye koyuldu. Tamer Karadağlı'nın gizemli kız arkadaşının Iraz Yıldız olduğu ortaya çıktı.
Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız 1997 yılında doğdu. Yıldız, 1967 doğumlu Tamer Karadağlı'dan tam 30 yaş küçük.
Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında bir çok konser verdi.
2017 Eylül'de Maestro Howard Griffits ve Wien Radio Symphonieorchester eşliğinde Fazıl Say'ın China Rhapsody adli piyano ve orkestra eserin Viyana' Sony Classical ile kaydetmiştir. Eğitimine Brüksel Royal Konservatuvarı'nda (Koninklijk Conservatorıum of Brussels) Prof.Boyan Vodenitcharov ile, günümüzde Codarts Rotterdam'da Bart van de Roer ile devam etmektedir.
Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız'ın sosyal medya hesabından Karadağlı ile fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı.
Iraz Yıldız kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Haber Videosu: Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
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Hemen yanlış düşünmeyelim diyeceğim de, paran varsa her türlü götürüyorsun arkadaş başka türlü yolu yok. ;))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır