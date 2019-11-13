Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu
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Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu

Kısa süre önce Berk Suyatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, Tamer Karadağlı ile görüntülediği haberleri hakkında konuştu. Esmersoy, iddialara "Ben işimi yapamayacak mıyım?" sözüyle yanıt verdi.

13.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:47
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz 'de iş adamı Berk Suyatmaz'dan sürpriz bir şekilde boşanan ile oyuncu 'nın bir dinlenme tesisindeki görüntüleri, gündemine bomba gibi düşmüştü. Olay sonrası ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

JET HIZINDA YALANLAMA

Güzel sunucu hakkından çıkan iddialarla ilgili Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

"BEN İŞİMİ YAPAMAYACAK MIYIM?"

Esmersoy, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon'a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul'a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" diyerek duruma isyan etti.

"EVLİLİK ZOR İŞ"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz geçtiğimiz yıl ABD'nin New York Başkonsolosluğu'nda hayatlarını birleştirmişti. Anlaşmalı olarak Eylül ayında evliliklerini noktalayan çiftten Burcu Esmersoy boşanma sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Tatsızlıklar başladı mı yürümüyor. Onun dışında ne aldatma ne başka bir şey söz konusu değil.Çok medeni bir şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum o da benim yanımda olur. Ama evlilik zor iş."


Haber Videosu: Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu
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HABER YORUMLARI (5)

  • KÜLTÜRLÜ KÎBAR FAKÎR:
    Benim gibi temiz, hijiyenikGönlü fiziki temiz, sportif gence vermezler tabiki. Neden cünkü parasi yok zengin degil derler.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • PAŞALI:
    Burcu özel hayatınızda önünüze gelene sinyal veriyorsunuz, ekranlara çıktığınızda ar edep namustan bahsediyorsunuz.
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  • KAMYONCU:
    "Sinyal"i araya yerleştirmişsin yayınlansın diye seni uyanık seni... "Sinyali"çek aradan :)
    3 Yayından Kaldır
  • BU NE LAN:
    günümüz sosyetesinin klişeleşmiş cümleleri. seviyeli birliktelik, seviyeli ilişki. ha ha haa. yemişim seviyenizi.
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