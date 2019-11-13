Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu

13.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:47

Geçtiğimiz Eylül'de iş adamı Berk Suyatmaz'dan sürpriz bir şekilde boşanan Burcu Esmersoy ile oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir dinlenme tesisindeki görüntüleri, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olay sonrası ikilinin aşk yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

JET HIZINDA YALANLAMA

Güzel sunucu hakkından çıkan iddialarla ilgili Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak açıklama yaptı.

"BEN İŞİMİ YAPAMAYACAK MIYIM?"

Esmersoy, "Yakalandılar gibi garip cümleler kuruluyor. Köpek gibi çalışıyorum.Tamer Karadağlı ile aynı güne gelen setimiz vardı. Afyon'a gitmemiz gerekiyordu. İşimiz biter bitmez İstanbul'a dönerken dinlenme tesisinde çekilmiş bir video, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Ben iş yapamayacak mıyım?" diyerek duruma isyan etti.

"EVLİLİK ZOR İŞ"

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz geçtiğimiz yıl ABD'nin New York Başkonsolosluğu'nda hayatlarını birleştirmişti. Anlaşmalı olarak Eylül ayında evliliklerini noktalayan çiftten Burcu Esmersoy boşanma sonrası şu açıklamayı yapmıştı: "Tatsızlıklar başladı mı yürümüyor. Onun dışında ne aldatma ne başka bir şey söz konusu değil.Çok medeni bir şekilde ayrıldık. Her zaman yanında olurum o da benim yanımda olur. Ama evlilik zor iş."