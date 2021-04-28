Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / SEVBAN SEVKAL - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu Eminönü'ndeki alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'da vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti.

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Eminönü'ndeki alışveriş yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tam kapanma kararı sonrası İstanbul'da vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19: 00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararı alınmasının duyurmasının ardından iki gündür İstanbul'un birçok noktasında yoğunluk oluştu. Kapanmaya bir gün kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Bayram sonrasına kadar kısıtlamanın devam edecek olmasıyla erkenden bayram alışverişini yapan vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yaşanan alışveriş yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

"Eminönü'nde alışveriş yapmaya alışığız"

Eminönü'nde alışveriş yapmaya alışık olduğunu söyleyen Celal Yılmaz, "Şeker ve mutfak ihtiyaçlarını almaya geldik. Kısıtlamada marketler açık ama biz Eminönü'nde alışveriş yapmaya alışık olduğumuz için geldik. Bu taraflara Beykoz'dan geliyoruz" dedi.

"Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz"

Sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştığını kaydeden Çiçek Küçük Seren, "Kahve ve peynir aldım. Normalde çalışıyorum bugün boş günümdü. Tesadüfen denk geldi aslında kısıtlamaya da uymaya devam ediyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz ve kurallara uyuyoruz. Bayramda çalışıyoruz, bayram alışverişi değil de tamamen ihtiyaca yönelik alışveriş yaptım" şeklinde konuştu.

Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEVBAN SEVKAL

Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
'Tam kapanma' öncesi Bodrum'a akın
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (2)
Apartman girişinde, eşini başından vurup öldürdü (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Mete Kalkavan Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma öncesi Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:39:31. #1.16#

title