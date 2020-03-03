Tam 121 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Atatürk'ün 18 yaşındaki hali

03.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:44

Osmanlı İmparatorluğu'nun subayı, Anafartalar Kumandanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 yaşındaki bir fotoğrafı, tam 121 yıl sonra ortaya çıktı.

Mustafa Kemal'in Mekteb-i Harbiye'de 2. sınıf öğrencisi iken annesi Zübeyde Hanım'a hatıra olarak gönderdiği fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

Mekteb-i Harbiye'de 2. sınıf öğrencisi Mustafa Kemal (18)

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİYLE RENKLENDİRİLDİ

Söz konusu fotoğrafta Mustafa Kemal ve arkadaşları yer alıyor.

Fotoğrafın, günümüze ulaşan Atatürk'e ait en eski fotoğraf olduğu düşünülüyor. Orijinalinde siyah beyaz olan fotoğraflar, günümüz teknolojisiyle renklendirildi.

İşte o kareler: