Talat Paşa kimdir?

Mehmed Talât Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucu lideri ve İttihat ve Terakki'nin kurucularından ve önde gelen liderlerinden olan Osmanlı devlet adamıdır. İşte, Talat Paşa hayatı ve şahsiyeti...

1908 ihtilâlinin hazırlanmasında önemli rol oynayan Talat Bey, 1908-1918 arasında Osmanlı Devleti siyasetine yön veren en önemli aktörlerden biri olmuştur. Bâb-ı Âli Baskınından sonrasında Said Halim Paşa kabinesinde Dahiliye nazırlığına getirildikten sonra devletin siyasetinin en önemli belirleyicilerinden biri hâline geldi.

TALAT PAŞA KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Eylül 1874,

Nereli: Kırcaali, Bulgaristan

Enver Paşa ve Cemal Paşa ile birlikte Üç Paşalar iktidarını kuran Talat Bey, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde ve Ermeni Tehciri'nde rol oynadı.

1917 yılında sadrazamlık yaptı. Savaşın kaybedilmesinden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni feshedip Cemal ve Enver Paşalarla birlikte ülkeyi terk etti. 1921 yılında Berlin'de, Hardenberg Caddesi'nde bir Ermeni tarafından öldürüldü.