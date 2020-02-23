Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

23.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:26
Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

tarafından Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Kararın ardından alana gelen İBB ekipleri, yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerce, serginin oturma kısımlarındaki tahtaların sökülmesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter adresinden, "#KavuşmaDurağı'nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor. Kavuşmak güzeldir. Elbet bir gün buluşacağız. Çok yakında..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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