Taksim'de sağanak yağış
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Taksim'de sağanak yağış

İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı - Haberler | Güncel

Taksim'de sağanak yağış Taksim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşla zor anlar yaşadı.

Taksim'de sağanak yağış

İSTANBUL - Taksim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşla zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden yapılan açıklamayla Marmara genelinde beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da da etkisini gösterdi. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden olan Taksim'de yoğun yağış aldı. Kontrollü normalleşmeyle beraber yeniden kalabalıklaşan Taksim'de yağmurun etkisiyle meydan yerini sakinliğe bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında veya yol kenarlarında yağmurun dinmesini bekledi.

Taksim'de sağanak yağış
Taksim'de sağanak yağış
Taksim'de sağanak yağış
Taksim'de sağanak yağış
Taksim'de sağanak yağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alper Suat Tutaşı

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