Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polislere vatandaştan ilginç cevap: Param var cezayı öderim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polislere vatandaştan ilginç cevap: Param var cezayı öderim

Polis ekipleri, Taksim'de maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kuralları hiçe sayan birçok vatandaşa 900'er lira cezası kesti. Bir vatandaşın "Param var cezayı öderim" demesi bu kadarına da "pes" dedirtti.

09.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.09.2020 18:12

İstanbul'da polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı, kurallara uymayan birçok vatandaşa 900'er lira cezası kesti. Bir vatandaşın "Param var cezayı öderim" demesi tepki çekti.

POLİSTEN UYARILAR GELDİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesini çenesine ve koluna takanları uyardı. Ekipler ayrıca, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşları uyardı. Uyarılara uymayan vatandaşlara, çevirip 900'er lira para cezası kesildi. Bir vatandaşın ceza kesildikten sonra, "Param var cezayı öderim" demesi "Bu kadarına da pes" dedirtti.
Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polislere vatandaştan ilginç cevap: Param var cezayı öderim

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Erkan Kamat Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Maske ve sosyal mesafe denetimi yapan polislere vatandaştan ilginç cevap: Param var cezayı öderim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 18:12:19. #1.14#
title