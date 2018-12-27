Taksici, Piyanist Anjelika Akbar'ı Turist Sanıp Dolandırmaya Çalıştı
Piyanist Anjelika Akbar, bir taksi şoförünün kendisini turist sanıp Taksim-Harbiye arası için 20 euro istediğini söyledi.
Ünlü piyanist Anjelika Akbar, Taksim'den Harbiye'ye gitmek için bindiği takside, şoförün kısa bir mesafe için 20 euro istediğini söyledi.
Taksicinin kendisini turist sandığını söyleyen Akbar, yaşadığı olaya sosyal medya hesabında şöyle tepki gösterdi:
'UTANIP UZAKLAŞTI'
"Pera Müzesi'nden taksiye binip 'Harbiye' dedim. Şoför beni yabancı sanıp 20 Euro istedi. Türkçe olarak 'Orası çok yakın, ne diyorsunuz!' deyince utanıp uzaklaştı. Turistlere karşı imajımız kötüleniyor."
YORUMLAR (13)
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Resmiyet lazım resmiyet. . . . . öncelikle taksi araçlarını tek tip yapacaksın modifiye yasak olacak standart ışıklandırma, standart iç donanım olacak çalışan taksici adam orasını evi gibi değil sadece belli bir saatlik ona emanet bir çalışma alanı olduğunu bilecek.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yalancı müzisyen 50 dolardan aşşağ dolandırmıyoruz gündem olmak iin gazatıcaya kaç para verdinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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uber yasal olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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BUNLARI SİL UBERİ ALCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Düzenli taksiye binerim. Söz Birliği etmişler. Kalite devamlı aşağı iniyor. Hem de büyük bir hızla. Misafirimiz yanında sık sık söze gitmeler. Kırk yıllık arkadaşım ya. Pis kokmalar, kısa mesafe olayları, durup nereye gideceksin demeler, uyurken yolu uzatmalar, pis arabalar, yolda giderken tükürmeler, trafikte küfür etmeler say say bitmez. Sonra Uber kötü. Neresi kötü.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır