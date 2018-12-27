Taksici, Piyanist Anjelika Akbar'ı Turist Sanıp Dolandırmaya Çalıştı

Ünlü piyanist Anjelika Akbar, Taksim'den Harbiye'ye gitmek için bindiği takside, şoförün kısa bir mesafe için 20 euro istediğini söyledi.

Taksicinin kendisini turist sandığını söyleyen Akbar, yaşadığı olaya sosyal medya hesabında şöyle tepki gösterdi:

Anjelika Akbar

'UTANIP UZAKLAŞTI'

"Pera Müzesi'nden taksiye binip 'Harbiye' dedim. Şoför beni yabancı sanıp 20 Euro istedi. Türkçe olarak 'Orası çok yakın, ne diyorsunuz!' deyince utanıp uzaklaştı. Turistlere karşı imajımız kötüleniyor."