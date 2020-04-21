Taksi şoförü, mahsur kalan İtalyan öğrenciyi 1.500 km uzaklıktaki evine ücret almadan götürdü
İspanya'da bir taksi şoförü, Bilbao kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan bir İtalyan öğrenciyi 1.500 km uzaklıktaki evine ücret almadan ulaştırdı.
21.04.2020 08:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 08:09
İspanya'da bir taksi şoförü, Bilbao kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan bir İtalyan öğrenciyi 1.500 km uzaklıktaki evine ücret almadan ulaştırdı.
Erasmus programı kapsamında İspanya'nın Bilbao kentine giden Giada Collalto adlı İtalyan öğrenci, salgının Avrupa'ya sıçramasından sonra İspanya'da kalarak gelişmeleri buradan takip etme kararı almış. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com