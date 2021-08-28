Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat - Haberler | Yerel

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Tekirdağ'da bir araç, sollama yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir araç, sollama yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin K. yönetimindeki 59 TE 552 plakalı otomobil Çerkezköy Cezaevi yolundan Pınarça Mahallesi istikametine doğru ilerliyordu. Aynı istikamette önünde seyreden bir otomobili sollayan Selahattin K., ardından Turan A. yönetimindeki 06 BVB 360 plakalı otomobili de geçmek istedi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Selahattin K., otomobiliyle birlikte yoldan çıkarak taklalar attı.

Şanslı sürücü, yol dışındaki boş arsaya devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Bolat

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